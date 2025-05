La biblioteca Sant Antoni-Joan Oliver de Barcelona reobrirà dilluns vinent després d'una reforma

BARCELONA 26 maig (EUROPA PRESS) -

La biblioteca Sant Antoni-Joan Oliver de Barcelona reobrirà dilluns vinent 2 de juny després de tancar el setembre del 2023 per obres de manteniment i conservació, que han suposat una inversió de 3,15 milions d'euros.

Després de la reforma, el centre presenta millores tant en la climatització i la il·luminació com a diversos espais, on també s'ha renovat el mobiliari, informa el consistori en un comunicat aquest dilluns.

Destaca la remodelació de l'àrea infantil, que ha estat ampliada i presenta més prestatgeries, nou mobiliari i millors adaptacions per als més petits, i la reforma de la sala d'actes, amb una nova porta més funcional i aïllant, i una tarima amb rampa accessible.

L'actuació s'emmarca en el pla de l'Ajuntament per millorar les biblioteques de la ciutat i adaptar-les al nou model de biblioteca pública, que concep l'equipament com un espai on la ciutadania té un paper principal.

En concret, la biblioteca Sant Antoni-Joan Oliver té una superfície de 1.480 metres quadrats, distribuïts en 5 plantes, que presta servei a unes 40.000 persones del barri de Sant Antoni, al districte de l'Eixample.