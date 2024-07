La Biblioteca García Márquez de Barcelona tanca fins al 18 d'agost per obres de millora

L'Ajuntament també renovarà 7 biblioteques més de diversos districtes



La Biblioteca Gabriel García Márquez, del districte de Sant Martí de Barcelona, estarà tancada des d'aquest dilluns fins al 18 agost per realitzar obres de millora que s'allargaran fins a l'octubre, ja sense afectació en el servei de l'equipament.

S'instal·laran suports estructurals que quedaran integrats en la volumetria de l'edifici i es construirà un nou umbracle a la façana, informa l'Ajuntament de Barcelona aquest dilluns en un comunicat.

Aquest espai activarà funcionalment aquest espai exterior a la plaça Carmen Balcells, que es condicionarà com a escenari per a diferents actes i com a "espai expositiu i relacional amb el vecinario".

Durant tot l'agost es mantindran obertes en el districte les biblioteques Poblenou-Manuel Arranz i Ramon d'Alós-Moner, al barri del Besòs i el Maresme.

5 MILIONS PER MILLORAR BIBLIOTEQUES

Aquesta actuació a la García Márquez s'emmarca en les obres d'aquest any en biblioteques municipals per millorar-les i renovar les seves instal·lacions, amb una inversió de més de 5 milions d'euros del Pla d'Inversions Municipal (PIM).

La inversió permetrà també adquirir nou mobiliari i dur a terme accions correctivas i preventives de manteniment en diverses biblioteques de diversos districtes.

També es renovaran els equips informàtics de les aules digitals de 17 biblioteques de la ciutat i s'implementarà del servei d'autopréstec en 9 biblioteques.

REFORMES EN 7 EQUIPAMENTS MÉS

També al districte de Sant Martí, al barri de la Vila Olímpica, s'iniciarà aquesta tardor (i fins al desembre de 2025) la reforma integral de la Biblioteca Xavier Benguerel, que requereix treballs integrals de millora de les instal·lacions, circulacions i accessibilitat, una ampliació de la sala d'actes i el dipòsit i una actuació funcional i de moviliario.

La Biblioteca Ignasi Iglésias-Ca Fabra, en el districte de Sant Andreu, també té previstes obres de millora en les instal·lacions de climatització de l'edifici i es preveu que tancament a finals de setembre i fins al novembre.

La Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda, en el districte d'Horta-Guinardó, tancarà durant tardor per dur a terme diverses obres de millora en les instal·lacions elèctriques, climatització, sanejament, impermeabilització, funcionals i es renovarà part del mobiliari.

A la Biblioteca El Carmel-Juan Marsé es condicionarà un espai de l'àrea infantil com a aula d'innovació Steam per desenvolupar projectes relacionats amb la salut, la ciència i la tecnologia, i les obres no afectaran l'obertura del servei de biblioteca.

També es faran millores a la Biblioteca Jaume Fuster i en la de Vallcarca i els Penitents-M.Antonieta Cot (en tots dos casos es mantindran obertes), i continuaran les obres a la Biblioteca Sant Antoni-Joan Oliver amb previsió de finalitzar-les en el primer trimestre de 2025.