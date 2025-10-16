BComú votarà a favor dels pressupostos 2026 per a Barcelona del govern de Collboni

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
La líder de BComú a l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, ha avançat aquest dijous que el seu grup votarà a favor del pressupost municipal del 2026 i les ordenances fiscals després d'arribar a un acord amb el govern de l'alcalde Jaume Collboni.
En unes declaracions als mitjans aquest dijous al migdia ha explicat que han aconseguit el "compromís" de l'alcalde per crear una taula de diàleg entre el Síndic de Barcelona, els veïns i el consistori per resoldre el conflicte de l'habitatge al barri de Vallcarca i per aprovar abans de finals d'any la prohibició del lloguer de temporada a la ciutat, segons ella.
"L'acord és una bona notícia per als veïns de la ciutat. Condicionem polítiques perquè la gent visqui millor i tranquil·la", ha expressat.
Ha remarcat que gràcies a aquests dos punts que Collboni ha incorporat en els pressupostos fan que el seu partit recuperi "inicialment la confiança" en el govern municipal.
VALLCARCA
Sobre Vallcarca, ha celebrat que s'hagi acceptat la seva proposta i ha assenyalat que ara és el torn de les parts afectades i que és el Síndic qui "ha de començar a exercir el seu paper i que, amb l'Ajuntament i els veïns, defineixin el calendari per reunir-se".
Ha insistit que el compromís de Collboni en aquesta qüestió és una "bona notícia" perquè treballaran per resoldre el conflicte de l'habitatge a Vallcarca i, en les seves paraules, demostra que hi ha la voluntat de l'Ajuntament per treballar en aquesta direcció.
LLOGUER DE TEMPORADA
En relació amb el lloguer de temporada, Sanz ha recordat que ja van acordar modificar les ordenances fiscals per prohibir el lloguer de temporada, però que la regulació "es va quedar en un calaix i no es va aprovar a la primavera".
"Recuperem aquesta reivindicació perquè no s'ha executat ni en temps ni en forma, tot i que, de vegades, més val tard que mai i empenyerem perquè passi abans de finals d'any", ha conclòs.