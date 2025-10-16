BComú votarà a favor dels pressupostos 2026 per a Barcelona del govern de Collboni

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
La líder de BComú a l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, ha avançat aquest dijous que el seu grup votarà a favor del pressupost municipal del 2026 i les ordenances fiscals després d'arribar a un acord amb el govern de l'alcalde Jaume Collboni.
En unes declaracions als mitjans aquest dijous al migdia ha explicat que han aconseguit el "compromís" de l'alcalde per crear una taula de diàleg entre el Síndic de Barcelona, els veïns i el consistori per resoldre el conflicte de l'habitatge al barri de Vallcarca i per aprovar abans de finals d'any la prohibició del lloguer de temporada a la ciutat, segons ella.
"L'acord és una bona notícia per als veïns de la ciutat. Condicionem polítiques perquè la gent visqui millor i tranquil·la", ha expressat.