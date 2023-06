BComú votarà Collboni en la investidura i es quedarà a l'oposició

Colau espera arribar a un acord amb el PSC i ERC "en el futur"



BARCELONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

BComú votarà el candidat del PSC, Jaume Collboni, en la investidura d'aquest dissabte i es quedarà a l'oposició, informa en un comunicat.

La formació que lidera Ada Colau ha explicat que ha pres aquesta decisió al migdia, poques hores abans de l'inici de la investidura, "en coherència amb la necessitat d'evitar un govern de Junts que estengui catifes vermelles als 'lobbies' i als sectors favorables a les polítiques de la dreta".

BComú ha assegurat en el mateix comunicat que la decisió d'investir Collboni com a alcalde s'ha pres "sense cap pacte previ amb el PSC i en cap cas amb el PP".

D'aquesta manera, la formació que fins ara ha liderat l'Ajuntament no entrarà "al govern en minoria del PSC", i afirmen que la seva opció és fer una oposició clara i sense ambigüitats.

A menys d'una hora que comenci el ple d'investidura al consistori, la incògnita se centra ara en els vots del PP, que en l'última setmana ha ofert el suport a Collboni perquè sigui alcalde i quedar en l'oposició, però amb un govern en el qual no hi hagi els comuns.

BCOMÚ ESPERA UN TRIPARTIT

Malgrat donar els seus vots a Collboni per investir-lo, BComú ha lamentat que el PSC "no hagi fet cap moviment per arribar a un acord entre les forces d'esquerres i es disposi a tenir l'Alcaldia amb una minoria precària de només 10 regidors".

Així i tot, els comuns esperen que "aquest exercici de generositat i responsabilitat amb una ciutat majoritàriament progressista" serveixi per, en un futur, arribar a un acord entre BComú, PSC i ERC, la qual cosa situen com l'única garantia d'un govern fort que impulsi les polítiques que, segons ells, Barcelona necessita.

"BComú només formarà part d'un govern a Barcelona si pot sumar amb les altres dues forces progressistes i des de l'oposició farà tot el que sigui necessari per aconseguir-ho", ha insistit.

L'alcaldessa en funcions i candidata de BComú, Ada Colau, explicarà la seva decisió en la intervenció en el ple d'investidura, que començarà a les 17.00 hores.

L'ACORD DE TRIAS I MARAGALL

Aquest mateix dissabte al matí les bases de Junts i ERC a Barcelona han avalat un acord perquè el candidat de Trias per Barcelona, Xavier Trias, i el d'ERC, Ernest Maragall, governin junts a la ciutat.

La decisió de BComú dificulta el pacte entre Trias i Maragall, que suma una majoria de 16 regidors, davant els 23 que sumaria el PSC amb els vots del PP i BComú.