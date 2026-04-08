BComú vol "reforçar l'acció als barris" i renovarà la seva imatge, que es coneixerà pròximament

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 8 abr. (EUROPA PRESS) -
BComú ha celebrat aquest dimecres un plenari en el qual l'Executiva ha presentat el pla d'acció política per als propers mesos en què es prioritza "reforçar l'acció als barris" de cara a les properes eleccions municipals de 2027, i s'ha aprovat renovar la imatge gràfica del partit, que es donarà a conèixer pròximament, informa en un comunicat.
Durant la campanya, sota el lema 'Organitzar, Empoderar i Connectar', es buscarà mantenir converses amb els veïns dels barris populars de la ciutat amb activitats de proximitat, "tocar moltes portes i sumar nous activistes" per poder tornar a l'alcaldia de la ciutat, que la formació va perdre en 2023.
Més enllà del reforç de l'activitat política als barris, el plenari ha aprovat, amb el 72% dels vots a favor, renovar la identitat visual de BComú, deixant enrere així la característica espiral vermella vigent des de la fundació del partit el 2014, de la mà d'Ada Colau.
El canvi respon a "la pròpia evolució del partit" i a la nova etapa que obre la formació amb Gerardo Pisarello com a candidat a l'alcaldia, un canvi gestat des de juliol i que és fruit d'un procés participatiu de 9 mesos amb més de 200 persones.
Hi haurà una nova paleta de colors, una nova tipografia i un sistema gràfic "més sintètic i adaptat als entorns digitals".
RELLEU EN L'ADREÇA
En el plenari d'aquest dimecres, l'exportaveu de BComú Max Cahner ha comunicat la seva decisió de deixar la direcció del partit per motius "personals i professionals", tot i que seguirà implicat.
El substituirà Mar Trallero, la número 2 de la candidatura alternativa a Gerardo Pisarello a les primàries per decidir l'alcaldable del partit, encapçalada per l'escriptor i activista Bob Pop.