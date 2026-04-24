BComú veu passivitat del govern de Collboni en el ple "més curt dels últims anys"

BARCELONA 24 abr. (EUROPA PRESS) -
El regidor de BComú Guille López ha retret a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, la passivitat del seu govern en el ple d'aquest divendres, el qual ha alertat que serà el "més curt dels últims anys".
"Al ritme que porten, d'aquí a un any el seu govern acabarà el mandat havent impulsat la meitat d'iniciatives que es van presentar en el mandat anterior", encapçalat per l'exalcaldessa dels Comuns Ada Colau, ha sostingut López.
Fonts de BComú xifren en 64 les mesures presentades pel govern al llarg del mandat, entre el ple, les comissions i els districtes, mentre que el govern anterior en va presentar 143, la qual cosa per López demostra la "paràlisi" de l'executiu de Collboni, que viu de rendes, segons ell.