BComú veu "cinisme" de Collboni en habitatge i planteja reprovar Bonet per la gestió del Besòs

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 19 oct. (EUROPA PRESS) -
La regidora de BComú a l'Ajuntament de Barcelona Carol Recio ha lamentat el "cinisme" de l'alcalde, Jaume Collboni, en matèria d'habitatge i ha anunciat que el seu grup proposarà reprovar la primera tinent d'alcalde, Laia Bonet, per la gestió dels barris del Besòs i el Maresme.
En una roda de premsa aquest dilluns per explicar les propostes que portaran a les comissions del mes d'octubre, ha retret a Collboni que "tregui pit" sobre el tempteig i retracte quan ha reduït de 100 a 24 milions d'euros el pressupost destinat a la compra d'habitatges en aquest mandat, segons ella.
També ha xifrat en 35 milions la quantitat destinada a la construcció d'habitatge protegit aquest 2025, després de baixar dels 85 el 2024 i dels 101 el 2023, l'últim de BComú a l'alcaldia, mentre creix la "greu" crisi residencial de la ciutat.
D'aquesta manera, ha exigit al Govern municipal que reverteixi les "retallades" que, segons els Comuns, està fent Collboni en matèria d'habitatge i li ha retret que intenti maquillar-ho amb la compra dels edificis del carrer Llenguadoc i Espalter.
D'altra banda, ha anunciat que proposaran reprovar Bonet per la "mala gestió" del Besòs i han assenyalat la situació d'una finca on els veïns van poder tornar el 2025 després de ser rehabilitada i un any després denuncien greus carències.