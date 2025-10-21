BComú supedita les ordenances fiscals de Collboni a abaixar l'IBI del primer habitatge

BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
La líder de BComú a l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, ha plantejat una rebaixa de l'IBI en la primera compra d'habitatge i que "augmenti progressivament a mesura que es compra un segon, tercer o quart habitatge" per aprovar les ordenances fiscals del govern de l'alcalde Jaume Collboni.
Ho ha dit aquest dimarts en una entrevista a Betevé recollida per Europa Press en la qual ha assenyalat que es tracta d'una modificació de l'impost contra l'especulació i una de les tres condicions que el seu grup imposa al govern municipal per tirar endavant els comptes.
La segona de les propostes és sobre els usos comercials a la ciutat, en què ha considerat que les botigues de barri estan desapareixent "no per art de màgia, sinó per especulació".
Per això ha instat a fer servir l'urbanisme per lluitar contra aquesta situació a través d'un nou Pla d'Usos de tota la ciutat: "No pot ser que en una mateixa cantonada tinguis 3 franquícies de fleques que han aparegut del no-res i han desvirtuat l'equilibri comercial del teu barri".
Finalment, una altra condició que ha posat Sanz sobre la taula és un acord polític per desencallar amb urgència les rehabilitacions del barri del Besòs-Maresme.