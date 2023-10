BComú reitera el seu 'no' als pressupostos de Collboni: "Això necessitava un acord"

BARCELONA, 16 oct. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de BComú a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha reiterat aquest dilluns el 'no' del seu partit als pressupostos del govern de Jaume Collboni per al 2024 i que es votaran dimecres en la Comissió d'Economia i Hisenda: "Això necessitava un acord".

Ho ha dit en una roda de premsa al consistori al costat de la regidora Jéssica González, en la qual ha defensat la condició dels comuns que s'obrissin converses formals per a un "possible pacte d'esquerres amb 24 regidors que seria el que donaria continuïtat al projecte que van encapçalar els comuns i Ada Colau els últims vuit anys".

També ha afirmat que el Govern municipal té dues alternatives, al seu parer: liderar perquè hi hagi un govern d'esquerres amb el PSC, els comuns i ERC, o "retrocedir per tornar a l'època de Trias del 2011 al 2015".

"Molt possiblement apunta a que aquesta sigui una possibilitat de cara a dimecres i de cara al futur, per descomptat", ha afegit Martí sobre la segona de les alternatives que ha assenyalat i preguntat per la reunió entre l'alcalde, Jaume Collboni, i el líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, d'aquest dilluns.

A més a més, ha assenyalat que BComú fa un "toc d'atenció polític" perquè, ha dit, si no pacten govern no hi ha pressupostos.

També ha criticat que Collboni "no està posant totes les eines possibles i disponibles per asseure's i arribar a un gran acord que permetrà transformar la ciutat" i l'ha acusat de fer --textualment-- anuncis que són bombes de fum perquè no té prou suports.