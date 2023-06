BComú recorre contra la Junta Electoral de Barcelona per "errors" en el recompte final del 28

El procés "no és una impugnació i no afecta la data d'investidura"

BARCELONA, 4 juny (EUROPA PRESS) -

BComú ha presentat un recurs a la Junta Electoral de la Zona de Barcelona amb reclamacions per "errors" en el recompte final de les municipals del 28-M publicat divendres, que va mantenir les posicions en les quals van quedar els candidats, amb Jaume Collboni (PSC) segon i Ada Colau (BComú) tercera.

En un comunicat aquest diumenge, la formació de l'alcaldessa en funcions ha indicat que han detectat "errors materials" en l'acta d'escrutini i l'obertura de vots nuls.

Han demanat que es consideri "vàlida l'acta de la taula 1-045-O, de Ciutat Vella, que reflecteix 5 vots de Cs, 150 vots de BComú i 4 vots per Pacma, ja que és el coherent amb el nombre de vots emesos i existeixen dues còpies d'actes que ho validen".

VALIDAR RESULTATS "QUE NO ES VAN CONSIDERAR" DIVENDRES

Així, la formació ha demanat que es "considerin vàlids els resultats retransmesos per l'administració i l'acta coincident que no es van considerar divendres en l'escrutini".

"Recordem que aquest procés no és una impugnació i no afecta la data d'investidura, però considerem que és just aclarir errors", ha afegit el partit.