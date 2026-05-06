BComú recorda a Collboni que va tenir 100 dies per preparar la regularització

BARCELONA 6 maig (EUROPA PRESS) -
La regidora de Bcomú a l'Ajuntament de Barcelona, Jess González, ha recordat a l'alcalde, Jaume Collboni, que ha tingut 100 dies des que es va anunciar la regularització extraordinària de migrants per preparar-se de cara a l'impacte que tindria a la ciutat.
"El que vivim avui aquí és una rectificació per part del govern de Collboni i, a més, una constatació que arriben tard i malament", ha afirmat en unes declaracions als mitjans aquest dimecres, en referència a l'obertura del pavelló 2 de Fira de Barcelona a Montjuïc per part de l'Ajuntament per a la segona fase del procés.
Ha lamentat que el govern municipal no hagi activat més recursos fins que no ha vist les "cues quilomètriques arribar al despatx de Collboni".
Per tot això ha insistit en la petició d'habilitar una finestra única per agilitar el procés, una proposta que ja van portar al ple del mes d'abril, i han reclamat "més celeritat i recursos" per expedir el volant del padró.
Finalment, ha demanat saber què està fent el govern municipal per pressionar aquells consolats que "no ho estan posant fàcil als seus veïns", malgrat que no sigui la seva competència.