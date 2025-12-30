BComú reclama valentia a Collboni després del baròmetre: "L'extrema dreta es frega les mans"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 30 des. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de BComú en l'Ajuntament de Barcelona, Marc Serra, ha reclamat a l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, que llegeixi bé els resultats de l'últim baròmetre municipal, presentat aquest dimarts, i que sigui valent per afrontar les problemàtiques dels ciutadans: "L'extrema dreta amb el seu populisme es frega les mans".
En declaracions als mitjans, ha destacat que el percentatge de barcelonins que creuen que la ciutat ha empitjorat en l'últim any ha crescut 10 punts: "És el resultat de la política del no 'res' de Collboni", ha sostingut Serra.
Segons les dades presentades aquest dimarts per la primera tinent d'alcalde, Laia Bonet, el PSC ha tornat a situar-se primer en intenció de vot amb un 12,1%, mentre que els Comuns han perdut el segon lloc en favor d'ERC en passar del 7,9% al 6,9%, i Junts la cambra, en favor d'Aliança Catalana.