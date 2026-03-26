BComú reclama a Collboni un seguiment dels desallotjats a la Sagrera i el cost de l'operatiu

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 26 març (EUROPA PRESS) -
BComú ha registrat un prec en el qual reclamarà a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durant el ple d'aquest divendres un informe detallat sobre els desallotjats en dos nuclis d'un assentament a la Sagrera aquest dimecres i el cost de l'operatiu.
En un comunicat aquest dijous, el grup municipal demana saber quantes de les 126 persones afectades han estat reallotjades, "amb quins recursos i amb quina durada prevista, a més del seguiment que en fa l'administració".
Quant al cost de l'actuació, els Comuns reclamen comparar l'operatiu amb el que hauria suposat un dispositiu "preventiu de reallotjament digne" i han afegit que preguntaran a Collboni quina estratègia durà a terme per evitar nous desallotjaments.