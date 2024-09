BComú sobre el rebuig de Junts a la regulació del lloguer temporal: "Hem vist un espectacle partidista"

Insta Collboni a "reaccionar davant el bloqueig" del partit independentista al Govern central



BARCELONA, 19 set. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de BComú, Janet Sanz, ha criticat "haver vist un espectacle partidista sense precedents, un escàndol", en referència al 'no' a l'aprovació de la proposta de llei per regular els lloguers temporals --impulsada pel Sindicat de Llogateres--, aquest dimarts al Congrés després que Junts hi va votar en contra.

"És inacceptable el que ha fet Junts", ha reivindicat Sanz, qui també ha dit que és importantíssim que Barcelona no es quedi de braços plegats, aquest dijous en una roda de premsa.

En aquest sentit, ha assenyalat que l'Àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament (Sanz va ser tinent d'alcalde d'Urbanisme durant el mandat d'Ada Colau a l'Ajuntament), saben "perfectament que és possible" una regulació urbanística que limiti els lloguers de temporada a la ciutat.

MODIFICAR EL PGM

Per fer-ho, Sanz ha indicat que seria possible amb una modificació del Pla General Metropolità, amb la qual el Govern municipal pot declarar "tot l'habitatge residencial de la ciutat com a habitatge permanent i, per tant, que no pugui estar lligat a modalitats contractuals temporals".

A més, un pla especial urbanístic, com el Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics (Peuat), "de manera concreta el que fa és limitar aquesta modalitat contractual per barris i per zones".

"L'OPORTUNITAT DE REACCIONAR"

Sanz ha instat el govern de Jaume Collboni a treballar, "perquè ara tenen l'oportunitat de reaccionar davant el bloqueig de Junts al Govern central", sobre el qual, ha dit, el PSC té dues opcions: ser-ne còmplice o no ser-ho.

"No podem esperar un any, un any i mig a que això estigui aprovat. Barcelona ha de tenir aquesta regulació immediata", ha afirmat.