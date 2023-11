BComú proposa tancar 8.000 pisos turístics aplicant la nova norma de la Generalitat

Deslliga les negociacions per a la governabilitat a Barcelona de la investidura de Sánchez



BARCELONA, 13 nov. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de BComú a l'Ajuntament de Barcelona, Jordí Martí, ha plantejat aquest dilluns tancar 8.000 pisos turístics de la ciutat aplicant la nova normativa de la Generalitat.

En una roda de premsa, Martí ha detallat que presentaran una proposició a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Habitatge d'aquest dimarts.

Sobre els pisos turístics, el regidor dels comuns ha sostingut que "no només generen molèsties als veïns, sinó que són un dels factors d'encariment de l'habitatge a Barcelona".

En relació amb la negociació oberta per modificar l'ordenança de civisme del 2006, ha demanat que la norma sigui més clara i sintètica i que actuï contra problemes que l'antic text no contempla, com el "turisme de borratxera".

No obstant això, ha avisat que rebutjaran una reforma que es basi en l'increment de les sancions.

COLLBONI, "INCAPAÇ DE GOVERNAR"

També ha criticat que el govern del PSC no hagi presentat informes i acords concrets per a les comissions del Consell Municipal: és "un govern provisional, un govern que és incapaç de governar", ha assegurat.

Martí ha declinat que les negociacions per a la investidura del president del Govern central, Pedro Sánchez, estiguin vinculades a un possible pacte a Barcelona: "Sense investidura, té tants motius i raons l'acord d'esquerres com amb la investidura", i ha lamentat l'acord de Collboni amb Junts i el Gremi de Restauració per a la taxa de terrasses.

ELS MÒBILS A L'ESCOLA

El grup de BComú també presentarà una proposta davant la Comissió de Drets Socials de l'Ajuntament per prohibir l'ús del mòbil als centres educatius.

Jordi Martí ha agraït "l'onada que han aixecat sectors de famílies, de pares i mares demanant aquesta regulació important".