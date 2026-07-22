BComú proposa un pla perquè Barcelona climatitzi 20.000 habitatges amb 10 milions d'euros

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 jul. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de BComú a l'Ajuntament de Barcelona, Marc Serra, ha explicat que el seu grup proposarà en el ple municipal de juliol un pla per climatitzar i instal·lar aire condicionat a 20.000 habitatges de la ciutat amb un pressupost de 10 milions d'euros de cara a l'estiu vinent.
"La calor extrema a la ciutat ha provocat que no puguem confiar totes les polítiques públiques de calor a l'espai públic i que hi hàgim d'entrar des de l'àmbit domèstic i privat", ha sostingut en una roda de premsa aquest dimecres.
Serra ha apuntat que ja no es parla d'algunes nits tòrrides, sinó d'una "nova normalitat i fins i tot de nits infernals, que són les que no baixen dels 30 graus".
Per això, ha considerat "indiscutible" que es tracta d'una qüestió de salut pública sobre la qual actuar i que genera desigualtats, i s'ha referit a un estudi d'IDRA que diu que el 71% dels habitatges de rendes mitjanes i altes de Barcelona tenen aire, mentre que el 39% de les llars amb ingressos baixos no en tenen.
"La desigualtat no només es construeix al voltant de qui té l'aparell o no, sinó de qui el pot encendre tranquil·lament i qui no l'encén per por d'una factura impossible de pagar pel preu que té l'electricitat", ha conclòs.