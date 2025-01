BComú proposa a ERC un front per prioritzar l'habitatge en els comptes de Barcelona

Sanz veu Alamany com la "gran absent" de les últimes setmanes

BARCELONA, 10 gen. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de BComú a l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, ha proposat al grup municipal d'ERC fer un front comú per prioritzar l'habitatge en la negociació dels pressupostos municipals per al 2025: "Vull que anem de la mà".

Així ho va explicar dijous en una entrevista de Betevé recollida per Europa Press, en la qual la líder dels Comuns ha fixat com una "línia vermella" la reserva del 30% de les noves promocions de pisos a Barcelona perquè es destinin a habitatge públic.

"La proposta de reforma de Collboni sobre aquesta mesura en desmunta l'efectivitat perquè perdríem 18.000 pisos i no hem de fer ni un pas enrere", sosté Sanz, que a més insta el líder municipal a reunir-se amb els sindicats i associacions d'habitatge.

EIXAMPLE

La presidenta de BComú defensa que la mesura es deixi tal com està, i que també s'hi inclogui la construcció de pisos a l'Eixample, una zona on Sanz lamenta que els promotors no vulguin construir i ho facin només si és a "preu d'or".

"Volem garantir les mesures perquè qualsevol veí pugui viure a qualsevol barri de la ciutat", ha afirmat Sanz, que valora el fet que es construeixi habitatge públic a zones com la Sagrera o la Marina del Prat Vermell, però lamenta que hagi de ser només a la perifèria.

LA "GRAN ABSENT"

Sobre la relació amb els republicans al consistori, Sanz admet una bona sintonia, en les seves paraules, i ha anunciat que pròximament demanarà una reunió a la presidenta d'ERC, Elisenda Alamany, qui ha qualificat com la "gran absent" aquestes últimes setmanes a l'Ajuntament.

"Entenc que estigués en un altre procés i ho respecto", sosté Sanz, que ha demanat a la recent secretària general d'ERC que estigui més concentrada en les seves funcions municipals.