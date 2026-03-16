BComú proposa crear un fons de fins a 100 milions d'euros per "mitigar l'impacte de la guerra"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 16 març (EUROPA PRESS) -
El grup municipal de BComú portarà a la Comissió d'Economia i Hisenda d'aquest dimecres una proposició per crear un escut social per "mitigar l'impacte de la guerra" entre els barcelonins, amb un fons de fins a 100 milions d'euros activable per fases.
La proposta inclou reforçar els equips de protecció social i desplegar ajuts extraordinàris de suport al comerç local, i en el mateix context, defensaran l'elaboració d'un pla de xoc per augmentar la "resiliència energètica" de la ciutat, expliquen en un comunicat.
D'altra banda, el portaveu de la formació, Marc Serra, ha assenyalat el procés per triar un nou síndic de greuges de Barcelona que, ha lamentat, és la "gota que fa vessar el vas perquè s'afegeix a una sèrie de retallades en el camp de la participació ciutadana" per part de l'executiu municipal.