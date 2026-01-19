BComú posa dates al calendari de primàries i tindrà candidat a Barcelona el 23 de febrer

BARCELONA 19 gen. (EUROPA PRESS) -
BComú ha anunciat aquest dilluns el calendari de les eleccions primàries que escolliran al candidat de l'organització política per a les eleccions municipals de 2027 a Barcelona, i pel qual preveu comptar amb un guanyador el 23 de febrer, ha explicat en un comunicat.
El procés de primàries s'ha iniciat oficialment aquest dilluns, amb l'aprovació del calendari per part de la coordinadora, per la qual cosa aquest dimarts es tancarà el cens del partit perquè entre el dissabte 24 i dilluns 26 del mateix mes es puguin inscriure els candidats, sempre en format tàndem o parella.
Llavors i fins al 6 de gener s'iniciarà el període de recollida dels 3 avals necessaris, i el 7 de febrer es farà la primera proclamació de les candidatures, que serà ratificada el dia 10, després d'un període d'al·legacions.
Finalment, s'obrirà la campanya electoral entre el dimecres 11 al dilluns 16 de febrer, i les bases del partit podran votar durant els tres propers dies, fins al dijous 19 de febrer, després de la qual cosa es farà un primer anunci dels resultats el 20 del mateix mes, que seran confirmats tres dies més tard, el 23 de febrer.
De moment, i tal com ha ressaltat BComú, només s'han postulat públicament el portaveu dels Comuns i diputat de Sumar en el Congrés, Gerardo Pisarello, i l'escriptor i periodista Roberto Enríquez 'Bob Pop', però cap ha presentat qui haurà de ser el seu número dos en les primàries del partit.