BComú planteja impedir la presència d'Israel a Fira de Barcelona i en el Tour de França 2026

BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
El grup municipal de BComú ha plantejat impedir la presència d'Israel en els congressos que se celebren a Fira de Barcelona, especialment a The District, l'Smart City Congress i el Mobile World Congress, a més de la seva participació en el Tour de França 2026.
Els Comuns portaran les dues iniciatives al ple del mes de setembre, que se celebra divendres, a més d'un prec per instar el govern de l'alcalde, Jaume Collboni, a recuperar el tempteig i retracte com una "política prioritària", indiquen en un comunicat aquest dimarts.
Han sostingut que des de l'arribada del PSC a l'alcaldia, l'adquisició d'immobles amb aquest mètode s'ha reduït, en comparació amb el govern de l'exalcaldessa Ada Colau, augmentant la llista d'espera de la taula d'emergències.
Respecte al Tour, BComú instarà Collboni a prendre "totes les mesures" perquè no hi participin equips d'Israel, especialment en la Grand Départ a Barcelona, i també que retiri tot el suport del consistori a qualsevol competició esportiva en què participin equips del país hebreu.
Finalment, també portaran un prec perquè el govern municipal desisteixi amb l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat perquè "no augmenti encara més la pressió turística" i aquests recursos es destinin a altres infraestructures de transport, com Rodalies.