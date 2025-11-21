BComú no donarà suport als pressupostos de Collboni després de no arribar a un acord amb el govern

BARCELONA 21 nov. (EUROPA PRESS) -
La consellera de BComú Gemma Tarafa ha anunciat que el seu grup s'abstindrà en la votació dels pressupostos per al 2026 proposats pel govern de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que es duu a terme en el ple municipal d'aquest divendres.
Ho ha dit en unes declaracions als mitjans de comunicació just abans de la sessió, i obre la possibilitat que l'alcalde se sotmeti a la seva segona qüestió de confiança del mandat per poder aprovar els comptes.
Tarafa ha insistit en la necessitat de disposar de més temps per dotar de concreció les seves propostes i ha lamentat que a causa de la negativa del govern, "Collboni no podrà tenir un acord de pressupostos amb totes les forces d'esquerra de la ciutat".