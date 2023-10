BComú manté el seu 'no' al pressupost i a les ordenances de Collboni: "No canviarà"

BARCELONA, 25 oct. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de BComú a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha afirmat aquest dimecres que la seva formació mantindrà el 'no' al pressupost i a les ordenances proposades pel govern de Jaume Collboni: "La posició és la mateixa i no canviarà".

Ho ha dit en una roda de premsa en espera que es produeixi una reunió entre l'alcalde, Jaume Collboni, i l'exalcaldessa i líder de BComú, Ada Colau, que "no té data concreta", a dos dies del ple municipal de divendres en què es votaran els comptes i les ordenances.

Martí ha afirmat que ells no posaran dificultats a les relacions que s'han d'establir per arribar a un pacte, ha constatat un to diferent per part del Govern municipal, i ha argumentat que van retirar la reprovació a Collboni perquè van considerar que "valia la pena agafar aire i deixar espai perquè les converses poguessin continuar".

Amb tot, veu molt difícil arribar a un acord per al pressupost i les ordenances abans de divendres i ha lamentat la gestió del Govern municipal: "Anirà passant que la capacitat de governar s'anirà aprimant, cada vegada tindrem més la sensació que el rei va nu i que la situació entra en un estat d'empantagamenta".

ACORD PSOE-SUMAR

A més a més, ha celebrat l'acord entre el PSOE i Sumar, que creu que té una afectació directa per a Barcelona i que està inspirat en les polítiques que s'han dut a terme a la ciutat els últims anys, i ha demanat al Govern municipal que llegeixin la proposta que BComú els va fer per governar plegats: "Sembla que Sánchez està a l'esquerra de Collboni".

Sobre les iniciatives que presentaran en el ple, Martí ha recordat que exposaran una proposició perquè es congelin les tarifes del transport públic, a més d'un prec sobre el posicionament del Govern municipal sobre els eixos verds, i un altre sobre El Molino, perquè sigui una casa de cultura.