BComú, Junts i ERC demanen recuperar la participació ciutadana per elegir el síndic de Barcelona

El govern municipal vota en contra de la proposta dels Comuns
BARCELONA, 18 març (EUROPA PRESS) -
La Comissió de Presidència i Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest dimecres una proposició de BComú que demana recuperar la participació ciutadana per elegir el síndic de greuges de Barcelona, i que ha comptat amb els vots favorables de Junts i ERC i el 'no' del PSC, el PP i Vox.
En concret, la proposta dels Comuns proposa reincorporar la participació ciutadana a través d'una votació no vinculant i que la presentació de l'informe anual de la Sindicatura es produeixi en un ple extraordinari i "amb prou temps per poder-lo substanciar".
El portaveu de BComú, Marc Serra, ha criticat el govern de l'alcalde Jaume Collboni en considerar que s'equivoquen a l'hora de retallar aquest procés i que no entén "per què els molesta tant" aquest procediment.
Per la seva banda, la segona tinent d'alcalde, Maria Eugènia Gay, ha afirmat que el procés actual incorpora mecanismes de participació ciutadana acreditats a través de les entitats representatives inscrites en el registre municipal i que ha xifrat en "més de 5.000".
"El síndic no és una figura sotmesa a dinàmiques de competició pública, per tant, no ha de ser una elecció popular, sinó una institució independent que ha de preservar la seva neutralitat, la seva autoritat moral i, per tant, exigim que sigui una persona amb rigor i coneixements", ha afegit.
GRUPS
Per part de Junts, la regidora Neus Munté ha lamentat que l'Ajuntament n'hagi justificat l'eliminació dient que és un procediment "car i amb poca participació", ja que a parer seu el que s'ha de fer és promocionar-la i no pas eliminar-la.
ERC, a través de la regidora Rosa Suriñach, ha assenyalat que s'ha de mantenir el procés de participació ciutadana i que s'ha de "donar a conèixer la funció de la Sindicatura, a més de mobilitzar la gent perquè sigui més representativa".
Per la seva banda, la regidora del PP, Sonia Devesa, ha rebutjat la proposta perquè l'elecció "ha d'estar presidida per criteris de solvència, independència i consens institucional i no per mecanismes que poden convertir el procés en una dinàmica de mobilització de determinats entorns".
En la mateixa línia s'ha expressat el líder de Vox, Gonzalo de Oro: "Un cop més s'intenta revestir de participació ciutadana el que en realitat és una operació política per controlar el relat i condicionar una institució que hauria de ser estrictament neutral".