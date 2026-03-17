BComú insta Collboni a "trobar una solució" per als 14 veïns restants de Vallcarca

BARCELONA 17 març (EUROPA PRESS) -
El portaveu de BComú a l'Ajuntament de Barcelona, Marc Serra, ha celebrat la solució acordada per la Sindicatura de Greuges de Barcelona i el govern de l'alcalde, Jaume Collboni, per reallotjar 14 dels 30 veïns afectats en el desallotjament de Vallcarca i l'ha instat a "trobar una solució" per als 14 veïns en situació de vulnerabilitat restants.
"Cal que el govern busqui els recursos per trobar una solució per a aquesta trentena de persones", ha assenyalat en unes declaracions als mitjans aquest dimarts, i ha sostingut que si hi ha 14 persones que han rebutjat les solucions plantejades és perquè no eren les adequades a la seva situació.
D'aquesta manera, els Comuns han reclamat a Collboni "continuar amb la suspensió d'aquests procediments de desallotjament i redoblar els esforços de diàleg per trobar una solució", a més de modificar el planejament, al seu parer, desfasat, que preveu eliminar habitatge públic a Vallcarca.