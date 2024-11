BComú insta Collboni a continuar amb el pla per transformar els patis escolars de Barcelona

La formació també demana la compareixença del Síndic de Greuges en la Comissió de Presidència

BComú ha instat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a continuar amb el programa 'Transformem Els Patis' del mandat anterior, que té l'objectiu de millorar els patis escolars.

La formació formularà aquesta proposició en les comissions d'aquesta setmana, arran de l'anunci de Collboni de transformar 9 patis durant el mandat, que suposa "ralentir el ritme fins a l'extinció de projecte", informa en un comunicat.

Els Comuns també instaran el govern municipal en la Comissió d'Urbanisme a portar la modificació de l'última fase del planejament del Calaix de Sants i el seu entorn, per recuperar la proposta de modificació que es va elaborar "tècnicament" durant l'anterior mandat.

L'objectiu d'aquesta modificació és "desafectar" els habitatges del barri per guanyar espai públic i qualitat a la sortida de metro de Mercat Nou, a més de catalogar com a protegits els habitatges del seu entorn per evitar usos especulatius.

COMPAREIXENÇA DEL SÍNDIC

BComú també ha demanat la compareixença del Síndic de Greuges en la Comissió de Presidència d'aquest dimecres perquè comparteixi l'informe 'Espai públic i dret a la ciutat: anàlisi de l'ordenança de convivència de Barcelona' amb tots els grups municipals.

Els Comuns informen que, de la mateixa manera que l'entitat ha fet públics els informes monogràfics que han elaborat, ho facin amb el document sencer per "aportar una mirada en l'ordenança que vagi més enllà del punitivisme i sigui una eina transformadora d'usos".