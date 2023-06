BComú insisteix que no investirà a Collboni amb els vots del PP: "No volem saber gens"

Jordi Martí assegura que el candidat socialista s'ha negat a reunir-se amb Colau i Maragall



BARCELONA, 15 juny (EUROPA PRESS) -

El número 2 de la candidatura de BComú, Jordi Martí, ha insistit que no investiran al candidat del PSC, Jaume Collboni, amb els vots del PP: "No volem saber absolutament res", i ha reiterat la voluntat dels comuns de formar un govern amb els socialistes i ERC.

Ho ha dit en declaracions als periodistes aquest dijous a la tarda després que Collboni, en un acte des de la seu del partit, hagi demanat a BComú que faciliti la seva investidura aquest dissabte i hagi assegurat que si és escollit alcalde formarà govern amb els comuns.

Davant la possibilitat que aquest pacte d'investidura inclogui la participació dels populars, ja que socialistes i comuns sumen 19 regidors i no arriben a la majoria de 21, Martí ha rebutjat de nou donar suport a Collboni si aquest té el suport del PP: "Amb el PP ni a la cantonada, i ens sobren els motius".

En aquest sentit, ha recordat que "cada dia que passa el PP fa un acord més amb Vox", la qual cosa els fa estar convençuts que no donaran suport a la investidura de Collboni si implica la participació dels populars.

"Qualsevol acord que passi per la participació i acord amb el PP no el farem. Cada dia que passa hi ha més raons, més motius per tenir una distància abismal amb les posicions del PP", ha reiterat.

Així, ha dit que no cediran "davant d'aquesta espècie de pressió artificial", que considera que ha fet Collboni amb la seva compareixença aquest dijous a la tarda, que ha titllat de declaració d'última hora i a la desesperada.

REUNIÓ A TRES BANDES

Amb tot, Martí ha avisat que encara hi ha temps per arribar a un acord entre el PSC i ERC: "Continuem amb la mà estesa, queden cada vegada menys dies, menys hores. Demà a qualsevol hora, del matí, de la tarda, es pot fer una reunió entre les tres forces".

Respecte a aquesta reunió, ha concretat que BComú la va proposar fa 10 dies i que ERC va demanar que fos amb els caps de llista, és a dir, Colau, Maragall i Collboni; una petició que els comuns van acceptar i que, segons Martí, Collboni no.

Per això, ha dit que li ha sorprès que Collboni tornés a insistir en un pacte d'esquerres perquè "s'ha negat a fer una reunió" amb ERC i els comuns, a diferència dels republicans, dels que ha dit que sí estan disposats a asseure's.