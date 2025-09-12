BComú i ERC reclamen a Collboni que demani al Govern central garantir la seguretat de la Flotilla

BARCELONA 12 set. (EUROPA PRESS) -
Els grups municipals de BComú i ERC han reclamat a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, una comissió extraordinària per requerir al Govern central que garanteixi la seguretat de la Global Sumud Flotilla, de la qual formen part l'exalcaldessa Ada Colau i el regidor republicà Jordi Coronas.
En un comunicat conjunt, les dues formacions asseguren haver fet aquesta petició després que la Flotilla fos "atacada la matinada dels dies 9 i 10 de setembre mitjançant artefactes incendiaris des d'aparells voladors no identificats".
La iniciativa també demana l'aplicació immediata de les mesures de pressió a Israel anunciades per part del Govern central, la suspensió de tota relació diplomàtica amb el país hebreu i la ruptura de tota relació comercial, entre altres demandes.
En el ple municipal del mes de maig, l'Ajuntament de Barcelona ja va acordar amb els vots del PSC, BComú i ERC condemnar el genocidi d'Israel contra la població de Palestina i que, conseqüentment, es trenqués l'agermanament amb Tel-Aviv de manera definitiva.
També es va aprovar incloure clàusules de contractació pública per garantir que cap empresa municipal fes compres o contractacions amb empreses contràries als drets humans o condemnades per qualsevol tribunal de drets humans.