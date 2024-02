BComú i ERC permetran que els Pressupostos de Collboni superin el primer tràmit aquest dimarts

El govern torna a sotmetre a votació els comptes per aprovar-los inicialment



BARCELONA, 20 febr. (EUROPA PRESS) -

Els grups municipals de BComú i ERC a l'Ajuntament de Barcelona permetran que el projecte de Pressupostos del govern de Jaume Collboni (PSC) superin el primer tràmit en la Comissió extraordinària d'Economia d'aquest dimarts.

Després de setmanes de negociacions i amb un horitzó fixat a la primavera per aprovar-los, Collboni va convocar aquest dimarts la comissió extraordinària per sotmetre a votació una nova proposta dels comptes, després que la primera no s'arribés a tramitar pel rebuig de l'oposició.

La nova proposta del govern conté la mateixa base que la presentada a l'octubre i la diferència és que ara assoleix els 3.807 milions d'euros, una xifra més alta que la plantejada anteriorment (3.735 milions), ja que s'inclouen 72 milions més de transferències de l'Estat.

Els comuns van avançar aquest dilluns al migdia que facilitaran la tramitació (sense concretar el vot), però van avisar que és un "ultimàtum" per aconseguir un pacte de govern d'esquerres --precisament de PSC, BComú i ERC-- abans de l'aprovació definitiva en el ple del 22 de març.

PACTE AMB ERC

Quatre hores més tard, el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, i el portaveu d'ERC, Jordi Castellana, van signar un pacte de Pressupost, que inclou les peticions dels republicans, com la construcció de 1.000 pisos públics, l'Oficina per la Llengua Catalana, la T-Cultura i més pacificacions i carrils bici, entre unes altres.

Amb aquest pacte, Collboni s'assegura el suport dels cinc regidors d'ERC, que sumen 15 amb els seus regidors (els socialistes governen amb 10).

I, amb el 'sí' o l'abstenció dels 9 regidors d'comuns, la votació --que només necessita majoria simple-- assoliria fins i tot els 24 regidors, la majoria absoluta de l'Ajuntament, i per tant possibilitaria l'aprovació inicial dels comptes.

Per part de la resta dels grups, Junts i PP no han decidit el seu vot: els primers van avisar que no negociarien ni donarien suport als comptes si no estava vinculat a un pacte de govern, i els segons es van mostrar disposats a escoltar; mentre que Vox votarà en contra, segons han explicat les diferents formacions a Europa Press.

Si s'aproven inicialment, els comptes continuaran el seu procediment ordinari: 15 dies d'exposició pública i arribaran al ple del 22 de març, on se sotmetran a aprovació definitiva.