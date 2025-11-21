BComú, ERC i Junts demanen traslladar la Prefectura de la Via Laietana sense el suport de Collboni

BARCELONA 21 nov. (EUROPA PRESS) -
Els grups municipals de BComú, ERC i Junts han tornat a demanar en el ple de Barcelona d'aquest divendres que la Prefectura de la Policia Nacional no ocupi l'edifici del número 43 de la Via Laietana, proposta dels republicans que no ha comptat amb el suport del govern municipal, que s'ha abstingut.
La líder d'ERC al consistori, Elisenda Alamany, ha defensat que és un "despropòsit democràtic absolut" que la Policia Nacional continuï operant des d'aquest edifici i ha reclamat coratge i compromís a l'executiu per fer justícia.
Per la seva banda, la tinent d'alcalde de Memòria Democràtica, Raquel Gil, ha argumentat l'abstenció perquè en la proposició s'inclou que la presó de dones de la Trinitat sigui declarada bé cultural d'interès nacional (BCIN) i això, a parer seu, comportaria posar en perill l'acord amb els veïns per dedicar el solar a la promoció d'habitatge al barri.