BComú i ERC acorden amb el PSC apujar la taxa turística als creuers a Barcelona

BARCELONA 15 juny (EUROPA PRESS) -
La regidora de BComú Carol Recio ha anunciat que el seu partit i ERC han arribat a un acord amb el Govern municipal (PSC) per apujar la taxa turística a 24 euros als creuers que atraquin a la ciutat, i que s'haurà de traslladar al Parlament per modificar la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat per al 2026.
En una roda de premsa aquest dilluns, Recio ha explicat que l'acord es farà efectiu en la comissió d'Economia i Hisenda d'aquest dimecres, en la qual previsiblement s'aprovaran una proposició dels Comuns i una altra d'ERC per donar impuls a la mesura.
"Collboni diu molt, però fa poc o no fa res", ha sostingut Recio, que ha retret que l'alcalde digui que la ciutat està massificada però després pacti amb Junts un Pla d'Usos a Ciutat Vella que reforça els establiments enfocats al turisme, segons ella.
SERVEIS MUNICIPALS
D'altra banda, ha lamentat que les protestes dels serveis municipals "comencen a ser la norma" i ha insistit a Collboni que s'assegui amb els treballadors i hi dialogui per arribar a un acord que posi fi a les vagues.
Amb aquest objectiu, portaran a les comissions un prec a l'executiu per reclamar que els conflictes oberts fins ara "es resolguin per la via del diàleg", la qual cosa consideren una demanda de mínims, de la mateixa manera que el propi Govern municipal, ha ironitzat.