BComú descarta negociacions amb el govern de Collboni per modificar el 30%: "És increïble"

BARCELONA 27 març (EUROPA PRESS) -

La líder de BComú, Janet Sanz, ha descartat que el govern de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, estigui negociant amb la seva formació per modificar la reserva del 30% en noves promocions: "És increïble", ha criticat.

Ha assenyalat que mentre el govern municipal manté una taula de treball amb JuntsXBarcelona per estudiar la mesura, a BComú no els han traslladat ni tan sols una proposta, un fet que per ella demostra que "Collboni més que un alcalde progressista, és de dretes", ha dit en una roda de premsa aquest dijous.

"Si tira endavant aquesta reforma serà amb Junts, el PP i Vox", ha augurat Sanz, que ha assegurat que li estranyaria molt veure ERC votant a favor d'un acord de modificació amb aquests partits, en les seves paraules.