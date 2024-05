BComú demana no dotar de pistoles Taser la Urbana fins que no se n'avaluï l'ús

BARCELONA, 27 maig (EUROPA PRESS) -

El grup municipal de BComú a l'Ajuntament de Barcelona ha demanat a l'alcalde, Jaume Collboni, que no iniciï els tràmits per dotar de pistoles Taser la Guàrdia Urbana fins que el Parlament no hagi elaborat una "avaluació exhaustiva" de l'ús que n'estan fent els Mossos d'Esquadra i les policies locals.

Els Comuns han registrat un prec per sol·licitar aquesta petició després que en el ple d'abril el Govern municipal va anunciar que estudiava dotar la Urbana de pistoles Taser arran d'una petició per part d'operatius del cos policial, informa BComú en un comunicat aquest dilluns.

La formació liderada per l'exalcaldessa Ada Colau demana que aquesta avaluació tingui en compte l'impacte en la salut i en l'exercici dels drets fonamentals, a més de la tècnica policial, i critica que l'executiu "sigui favorable a l'ús de les Taser per part de la Guàrdia Urbana".