BComú demana que l'augment de la taxa turística es destini als barris i a evitar la massificació

BARCELONA, 15 jul. (EUROPA PRESS) -

BComú a l'Ajuntament de Barcelona demanarà al govern de Jaume Collboni que l'augment de la taxa turística (que vol apujar fins al màxim de 4 euros) es destini a projectes per cohesionar i dinamitzar els barris i a evitar la massificació.

En les comissions d'aquest dimarts i dimecres, la formació liderada per l'exalcaldessa, Ada Colau, presentarà una sèrie de propostes contra els efectes de la massificació turística davant "un estiu marcat per molts rècords indesitjables per a una ciutat", informa en un comunicat aquest dilluns.

DESCARTAR USOS PRIVATS

També proposaran reduir el nombre de turistes que poden accedir diàriament al Park Güell, a més de descartar "més usos privats com el de la desfilada de Louis Vuitton".

Així mateix, plantejaran crear un acord entre l'Ajuntament, els sindicats i el sector de l'hostaleria per garantir condicions laborals dignes, incrementant inspeccions per evitar abusos laborals, "àmpliament denunciats en aquest sector".

"I lluitar contra la precarietat d'un sector en què el sou mitjà és la meitat que el sou mitjà de la ciutat i en què el 60% dels treballadors demana canviar de sector", alerten els Comuns.