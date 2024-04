BComú demana que l'Ajuntament no doni suport a l'esdeveniment d'F1 a Barcelona

BARCELONA, 15 abr. (EUROPA PRESS) -

El grup municipal de BComú presentarà una proposició en la Comissió de Presidència de dimecres en la qual demana que l'Ajuntament de Barcelona retiri el suport a l'esdeveniment de Fórmula 1 que es preveu celebrar al passeig de Gràcia, abans del Gran Premi d'Espanya.

La formació que lidera l'exalcaldessa Ada Colau sosté en el text que "aquest model d'esdeveniment és contradictori amb la lluita contra l'emergència climàtica, la pacificació de l'espai públic i perjudica els esforços per reduir la massificació turística".

Així, en la comissió (que concentrarà en una les quatre comissions del mes) alertaran que aquest esdeveniment "no prioritza la salut i el benestar del veïnat de la ciutat", i que provocarà alteracions en la mobilitat i molèsties als veïns.

A més a més, els Comuns consideren que la Fórmula 1 "ja és bastant coneguda mundialment" i que Barcelona té una imatge més que consolidada internacionalment, diuen en la proposició, per la qual cosa insisteixen a retirar el suport a aquest esdeveniment.

També defensaran dos precs: un per continuar amb la transformació dels patis escolars i un altre per mantenir la compra d'edificis mitjançant la via de tempteig i retracte.