BComú demana comparèixer al govern de Collboni per "incompliment flagrant" de la reserva del 30%

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 març (EUROPA PRESS) -
El grup municipal de BComú ha demanat per escrit la compareixença de la primera tinent d'alcalde de Barcelona i responsable de l'àrea d'Urbanisme, Laia Bonet, per donar explicacions sobre l'"incompliment flagrant" de la reserva del 30% d'habitatge protegit en noves promocions per part del govern municipal.
En un comunicat, els Comuns assenyalen la situació del fons d'inversió Vandor, sobre la qual ha alertat el Sindicat de Llogateres aquest dijous, en afirmar que amb l'aplicació del 30% s'haurien recuperat 17 habitatges de 4 edificis rehabilitats integralment, que actualment funcionen com a 'colivings'.
També han lamentat que al llarg d'aquest mandat, l'executiu de l'alcalde, Jaume Collboni, ha congelat 5 sancions milionàries per incomplir aquesta mesura, que BComú assegura haver iniciat durant l'alcaldia d'Ada Colau, substituint-les per sancions urbanístiques que no arriben als 3.000 euros.