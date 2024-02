BComú demana a Collboni prioritzar els veïns per sobre del sector turístic en el consum d'aigua

BARCELONA, 22 febr. (EUROPA PRESS) -

El grup municipal de BComú a l'Ajuntament de Barcelona ha demanat al govern de Jaume Collboni que prioritzi els veïns per sobre "d'un sector turístic i recreatiu que té barra lliure en el consum d'un bé escàs", en referència a l'aigua, informa en un comunicat aquest dijous.

Per això, en el ple de divendres presentarà una proposició que demana subvencionar la renovació d'aparells d'aigua i la instal·lació de dipòsits pluvials a les cobertes, i penalitzar el "malbaratament d'aigua dels establiments de luxe i grans consumidors", entre altres mesures.

També reclama reforçar els Punts d'Assessorament Energètic perquè les famílies vulnerables puguin gestionar la tarifa social de l'aigua, i instal·lar en un termini de tres anys sistemes de reutilització d'aigües grises per als establiments turístics de més de 50 places, gimnasos privats i residències d'estudiants, entre d'altres.

La portaveu de BComú, Janet Sanz, ha lamentat que no hi hagi restriccions d'aigua per al sector turístic i ha demanat a l'Ajuntament no "ficar al mateix sac" els veïns i el sector turístic.

A més a més, els comuns demanaran que el Govern municipal es posicioni en contra la participació de l'Estat d'Israel en el Mobile World Congress (MWC) per vetllar perquè els esdeveniments que acull la ciutat serveixin per "promoure la cultura de la pau i projectin al món una imatge de ferm compromís amb els drets humans".