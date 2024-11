BComú demana a Collboni posar la bicicleta "al centre" de la futura ordenança de circulació

També planteja prohibir l'aparcament de motos davant d'hospitals i escoles

BARCELONA, 14 nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del grup municipal BComú, Janet Sanz, ha demanat al govern de Collboni que posi "al centre" la bicicleta i la mobilitat sostenible en la futura ordenança de circulació, que la setmana vinent es portarà a votació en comissió per aprovar-la inicialment.

Sanz també ha instat que en la modificació de l'ordenança s'inclogui la prohibició d'aparcar cotxes als carrils bici, ja que és una "demanda del sector", ha explicat en unes declaracions a la premsa aquest dijous.

A més a més, plantegen que es prohibeixi a les motos aparcar prop dels centres d'atenció primària (CAP), hospitals i escoles, amb l'objectiu d'"alliberar" les voreres.

Sanz ha dit que aquest és "un dels passos fonamentals que pot fer Barcelona per protegir aquests entorns" i ha vinculat aquesta proposta amb la reducció de problemes de salut pública prop d'aquests espais fràgils, segons ella.

"Podem arribar a un acord de cara a la comissió de la setmana vinent i el vot de BComú en aquest cas seria favorable", ha afirmat Sanz.

MENORS DE 14 ANYS

Els Comuns també obren la porta a que els ciclistes menors de 14 anys i els adults que portin nens en una cadira adaptada puguin circular per les voreres quan no hi hagi carril bici.

El portaveu adjunt de BComú, Guille López, ha dit que les persones vulnerables o fràgils no poden competir amb els cotxes a la calçada.

EL GOVERN "S'HI MOSTRA PARTIDARI"

BComú ha presentat aquest conjunt de propostes a l'executiu municipal perquè s'incloguin en la modificació de l'ordenança, i segons Sanz, el "govern s'hi mostra partidari".

No obstant això, la regidora ha defensat l'oposició com una eina per "corregir la deriva elitista de Collboni, que també afecta en la mobilitat", ha dit.