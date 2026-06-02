BComú demana a Collboni que informi del cost dels altaveus o pantalles per la visita del Papa

BARCELONA 2 juny (EUROPA PRESS) -
BComú ha registrat un seguit de preguntes adreçades a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en les quals demana per què el seu govern no va informar durant la compareixença del passat 19 de maig de la primera tinent d'alcalde, Laia Bonet, del cost dels aparells audiovisuals, com altaveus o pantalles, per la visita del papa Lleó XIV.
La formació ha explicat en un comunicat aquest dimarts que la Gaseta Municipal va fer públic dilluns el conveni de col·laboració amb la Generalitat i l'arquebisbat de Barcelona en el qual es recull el compromís de l'Ajuntament per instal·lar aparells audiovisuals en espais públics assumint-ne "íntegrament" els costos.
És per això que ha preguntat formalment quins són i el regidor Guille López ha afirmat que Collboni està donant un "xec en blanc" amb la visita del pontífex i que els grups municipals no saben el cost que assumirà el consistori.