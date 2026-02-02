BComú demana a Collboni implicar-se a impedir el tancament d'un batxillerat d'arts a Gràcia

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 2 febr. (EUROPA PRESS) -
BComú ha registrat un prec a l'Ajuntament de Barcelona per demanar al govern municipal de l'alcalde, Jaume Collboni, que s'impliqui per impedir el tancament del batxillerat d'arts escèniques de l'Institut Vila de Gràcia.
En un comunicat aquest dilluns, els Comuns demanen que Collboni insti el Consorci d'Educació de Barcelona i la Conselleria d'Educació a assegurar la continuïtat de la formació, ja que és un projecte "pedagògic consolidat al barri amb 7 anys d'existència".
"Es tracta d'un projecte educatiu i cultural, plenament arrelat al barri, com demostra la seva col·laboració amb entitats del districte (Gràcia), participant en activitats festives i culturals gratuïtes obertes per a tothom, reforçant la cohesió i la vida cultural al barri", ha afegit.