BComú demana a Collboni que comparegui per haver cedit l'Estadi Olímpic de Montjuïc per a la visita del Papa

BARCELONA 8 maig (EUROPA PRESS) -
La líder de BComú a l'Ajuntament de Barcelona, Gemma Tarafa, ha demanat que el govern municipal encapçalat per l'alcalde, Jaume Collboni, comparegui per donar explicacions sobre la cessió de l'Estadi Olímpic de Montjuïc a l'arquebisbat per la visita del papa Lleó XIV.
"Collboni regala l'Estadi Olímpic i el declara d''interès públic i general'. Amb quins criteris? I amb quants diners públics?", ha exposat en una anotació a X aquest divendres.
L'acte del papa Lleó XIV a l'estadi se celebrarà el 9 de juny, tindrà una capacitat per a unes 37.000 persones i inclourà actuacions musicals i pregàries.