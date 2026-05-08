Publicat 08/05/2026 18:40

BComú demana a Collboni que comparegui per haver cedit l'Estadi Olímpic de Montjuïc per a la visita del Papa

Archivo - La líder de Barcelona En Comú, Gemma Tarafa
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 8 maig (EUROPA PRESS) -

La líder de BComú a l'Ajuntament de Barcelona, Gemma Tarafa, ha demanat que el govern municipal encapçalat per l'alcalde, Jaume Collboni, comparegui per donar explicacions sobre la cessió de l'Estadi Olímpic de Montjuïc a l'arquebisbat per la visita del papa Lleó XIV.

"Collboni regala l'Estadi Olímpic i el declara d''interès públic i general'. Amb quins criteris? I amb quants diners públics?", ha exposat en una anotació a X aquest divendres.

L'acte del papa Lleó XIV a l'estadi se celebrarà el 9 de juny, tindrà una capacitat per a unes 37.000 persones i inclourà actuacions musicals i pregàries.

