BComú demana apujar fins als 24 euros la taxa turística als creuers que facin escala a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 13 jul. (EUROPA PRESS) -
BComú demanarà en les comissions de l'Ajuntament de Barcelona d'aquest dimarts i dimecres incrementar fins als 24 euros la taxa turística als creuers que facin escala a la ciutat.
En un comunicat aquest dilluns, el partit explica que l'objectiu és cobrar aquest import a tots els creuers que facin escala evitant que l'increment s'apliqui de manera progressiva i que "entri en vigor tan aviat com sigui possible".
D'altra banda, els Comuns també demanaran un model municipal de governança per a grans esdeveniments per "millorar-ne la planificació, la transparència i avaluació" per garantir que es facin amb més espai de temps i evitar impactes a barris com la Sagrada Família.