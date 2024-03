BComú decidirà aquest dimarts el seu vot als pressupostos de Collboni en un ple de la formació

El partit de Colau va avisar que votarien 'no' als comptes si no hi havia un pacte de govern previ



BARCELONA, 18 març (EUROPA PRESS) -

BComú decidirà dimarts el seu vot als pressupostos del govern de Jaume Collboni en un ple de la formació, a tres dies de la votació definitiva en el ple de l'Ajuntament de divendres, informen fonts dels Comuns a Europa Press.

El partit que lidera l'exalcaldessa Ada Colau va facilitar la tramitació inicial dels comptes en la Comissió d'Economia extraordinària al febrer amb la intenció de donar un "ultimàtum" al govern socialista.

Els Comuns van advertir l'alcalde, Jaume Collboni, que, si en 30 dies (des de la tramitació inicial en comissió fins a la votació definitiva en el ple) no tancaven un pacte de govern, el seu vot definitiu seria un 'no'.

VOT DECISIU

El govern de Collboni compta actualment amb el suport d'ERC, amb qui va signar un acord pressupostari, però socialistes i republicans no sumen majoria per aprovar-los, ja que tenen 15 regidors dels 21 necessaris.

El vot dels Comuns pot ser decisiu (sumarien una majoria de 24 regidors), però reiteren que no donaran el seu suport als comptes si no s'acorda primer un pacte de govern entre el PSC, ERC i BComú.

Dissabte, Collboni va demanar a l'exalcaldessa i líder de BComú, Ada Colau, que doni suport als seus pressupostos i va afirmar que, després d'aprovar-los, està disposat a "ampliar el Govern municipal amb les forces de progrés".

EN ESPERA DEL PSC

Segons han informat les mateixes fonts, els Comuns continuen esperant una resposta del PSC a la proposta que li van traslladar a finals de febrer amb les seves condicions per a un pacte de govern "progressista, estable i ampli".

Després d'una reunió entre Comuns i socialistes el 8 de març, el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, va allunyar la possibilitat d'un pacte de govern abans de votar els comptes de manera definitiva, i va considerar "bastant difícil" tancar un pacte de govern en 15 dies.

Tot i així, va admetre "coincidències" amb els Comuns, va insistir a fixar les negociacions en el marc pressupostari i va assegurar que es tornarien a reunir per aprovar els comptes, mentre que la portaveu de BComú, Janet Sanz, va afirmar que continuaran assistint a les reunions.