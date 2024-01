BComú critica la figura d'un alcalde de nit quan Barcelona "encara no té govern de dia"

BARCELONA, 16 gen. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de BComú, Janet Sanz, ha criticat que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vulgui incloure la figura d'un alcalde de nit en el Govern municipal: "S'està parlant d'un alcalde de nit quan la ciutat encara no té govern de dia".

En un comunicat, Sanz ha considerat que la proposta de Collboni té com a objectiu "desviar el debat sobre el pacte de govern i amagar la fragilitat de l'actual Govern municipal".

"Ara mateix estem per parlar de la governança de la ciutat, no per aixecar titulars per amagar la fragilitat d'un govern en minoria, sense pressupost, sense ordenances ni model de ciutat", ha afirmat.