BComú creu que la suspensió de les llicències de supermercats 24 hores a Barcelona arriba "tard"

BARCELONA 20 maig (EUROPA PRESS) -
La regidora de BComú a l'Ajuntament de Barcelona, Tània Corrons, ha lamentat que l'anunci del govern municipal de suspendre temporalment la concessió de noves llicències d'autoserveis i supermercats que es poden obrir 24 hores arriba "tard, un cop més".
En un comunicat aquest dimecres, els Comuns recorden que ja van demanar en la negociació de les ordenances fiscals elaborar un pla de ciutat per racionalitzar els supermercats 24 hores, però que aleshores l'alcalde Jaume Collboni va dir que "no ho veia, que era massa".
"Si fos per BComú aquest pla ja faria temps que està en marxa. Un cop més, amb Collboni els canvis o arriben tard o no arriben. Esperem que no quedi en una altra promesa sense complir", ha resolt.