BComú condiciona els pressupostos de Collboni a un pla d'usos que prohibeixi les compres especulatives

BARCELONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -
La líder de BComú a l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, ha anunciat que el seu grup portarà al plenari d'aquest divendres una proposta perquè el govern municipal impulsi un plantejament urbanístic que prohibeixi la compra especulativa d'habitatges, i que serà "condició indispensable" per al seu suport als pressupostos municipals.
"Proposarem a Collboni que desenvolupi ja un planejament urbanístic, un pla d'usos senzill, per prohibir les compres especulatives a la ciutat de Barcelona, perquè ho pot fer", ha dit en una atenció als mitjans al costat del ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy, i la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach.
"Ho portarem al plenari de l'Ajuntament i serà una condició indispensable si Jaume Collboni vol tenir pressupostos", ha dit, després de defensar que és una mesura que no s'ha d'estudiar més, perquè hi ha un informe del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) --encarregat per la mateixa Sanz, que és la vicepresidenta de l'òrgan-- que n'avala la legalitat.
Ha sostingut que Barcelona actualment està "al punt de mira dels especuladors internacionals" i que davant la inacció, en les seves paraules, de l'Ajuntament i del Govern, han explorat la viabilitat jurídica d'aquesta mesura que s'aplica en altres ciutats com Amsterdam (Països Baixos), ha explicat.
"El nostre ordenament jurídic, la Constitució espanyola, així ho avala i així ho permet. I, per tant, és completament constitucional, és completament legal, és completament necessari. De fet, és una obligació", ha resolt.