BComú a Collboni: l'extinció de pisos turístics "no és cap anunci" perquè li obliga la llei

BARCELONA, 21 juny (EUROPA PRESS) -

BComú ha retret a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que l'extinció de llicències per a pisos turístics prevista per al novembre de 2028 que ha plantejat aquest divendres "no és cap anunci" perquè li obliga la llei catalana.

Fonts dels Comuns consultades per Europa Press han dit que Collboni està "obligat a fer-ho" pel Decret de la Generalitat i la Llei d'Habitatge, que declaren Barcelona com a àrea tensionada.

Per a ells, la mesura és "una cortina de fum per amagar crisi com la Fórmula 1 o la desfilada de Louis Vuitton".

Els preocupa que, "veient el model de Collboni per a la ciutat, amb més privatitzacions, massificació turística i esdeveniments de luxe", aquests pisos es converteixin en lloguers de temporada o apartaments de luxe.

Les mateixes fonts també han lamentat que el 2028 està molt lluny: "No farà res fins al 2028 per baixar els lloguers?".

Han assenyalat que, encara que Collboni sí modificarà el 30%, una política per guanyar Habitatges protegits (VPO), "sempre balla al ritme del que li marquen els 'lobbys', a els qui no els agrada aquest 30%".