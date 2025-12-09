BComú augura que la nova ordenança de civisme de Barcelona "generarà més frustració" entre els veïns

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 des. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de BComú a l'Ajuntament de Barcelona, Marc Serra, ha assenyalat que la modificació de l'ordenança de civisme, acordada pel govern municipal amb Junts i ERC, "generarà més frustració entre els veïns que tenen la sensació que no es resolen els problemes de convivència a la ciutat".
En unes declaracions als mitjans aquest dimarts, ha lamentat que l'alcalde, Jaume Collboni, hagi caigut al "parany de la dreta, entrant en una cursa per veure qui posa la multa més alta" en comptes de resoldre les problemàtiques que afecten la ciutat.
"I al final, això qui ho acabarà pagant és la ciutadania, amb multes desorbitades que són molt més altes que les de la mitjana de les ordenances que hi ha, fins i tot més que la llei de seguretat ciutadana", ha avisat Serra.