BComú acusa Collboni d'incomplir amb la reserva del 30% en noves promocions: "És un escàndol"

BARCELONA 9 nov. (EUROPA PRESS) -
La regidora de BComú Lucía Martín ha acusat el govern de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, d'incomplir amb la reserva del 30% de l'habitatge protegit en les noves promocions de la ciutat: "És un escàndol".
Ho ha dit en declaracions als mitjans aquest dilluns, després que el Sindicat de Llogateres anunciés aquest dissabte que portarà als tribunals l'Ajuntament de Barcelona per no fer complir el 30% a l'empresa Vandor.
Martín ha sostingut que l'incompliment per part del govern municipal "no és res nou" i ha dit que, lluny d'un aspecte tècnic, es tracta d'una decisió política de l'executiu per beneficiar grans propietaris.
"Està mirant cap a un altre costat mentre aquests propietaris estan fent assetjaments, abusos i estan fent fora els veïns", ha assenyalat la regidora dels Comuns, que ha assegurat que el govern de Collboni no ha posat cap multa pel 30% des de principis de mandat.
Per això, ha reclamat explicacions a l'alcalde per aquesta "nova vergonya absoluta" i ha exigit que obligui a complir el 30% i sancioni les empreses que se saltin aquesta norma.