BComú activa els seus mecanismes per escollir candidat a les municipals després de la marxa de Janet Sanz

El procés arrencarà al novembre i es preveu donar a conèixer la nova candidatura al febrer
BARCELONA, 27 set. (EUROPA PRESS) -
BComú activarà aquesta tardor els seus mecanismes per escollir candidat a les eleccions municipals de 2027, després que aquest dilluns la líder de la formació, Janet Sanz, anunciés que deixa la política institucional i la seva acta com a regidora a l'Ajuntament de Barcelona.
La marxa de Sanz, prevista per a novembre, donarà pas a un procés de primàries en el partit, el reglament del qual espera aprovar-se definitivament al desembre per convocar oficialment el procés al gener, expliquen fonts dels Comuns a Europa Press.
Després de 30 dies de campanya, es preveu que al febrer es conegui el candidat o candidata amb el qual BComú tractarà de tornar a l'Alcaldia, que va ostentar durant 8 anys de la mà de l'exalcaldesa Ada Colau, que es manté allunyada dels càrrecs polítics.
Sanz, que era potencial candidata fins al seu anunci del dilluns, va dir en una entrevista que l'actual portaveu dels Comuns al Congrés i exnúmero 2 de Colau a Barcelona, Gerardo Pisarello, és un "actiu polític molt potent", encara que va assegurar que no hi ha decisions preses.
GRUP MUNICIPALS
Respecte al grup municipal, amb la marxa al novembre de Sanz els seus membres hauran d'escollir a la persona que els liderarà el que resta de mandat.
Entre els candidats estan la coordinadora dels Comuns i actual portaveu del grup, Gemma Tarafa, i el portaveu adjunt, Marc Serra.
El canvi que segur presenciarà el grup és l'entrada d'un nou membre en el consistori, i els següents noms a la llista que BComú va presentar a les municipals de 2023 són Lucía Morale, directora de la fundació Sentit Comú, que presideix Colau; Tània Corrons, exportaveu del partit i assessora a la Diputació de Barcelona, i Max Cahner, actual portaveu.